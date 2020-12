Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt stand in den letzten Tagen deutlich unter dem Einfluss des vorherrschenden Optimismus an den Märkten, so die Analysten der Helaba.Die Marktteilnehmer hätten auf einen baldigen Erfolg der Impfungen und einem damit absehbaren Ende der Corona-Krise gesetzt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe gestern deutliche Verluste verzeichnet. Auch bei den Peripherieländern sei eine abnehmende Risikoaversion zu beobachten. So würden sich die 10J-Spreads seit Juni einengen. BTPs hätten bei 107 Basispunkten gegenüber Bunds ein neues Tief markiert. In Spanien und Portugal seien die Renditevorsprünge gestern auf 59 bzw. 54 Basispunkte gesunken. Staatspapiere Griechenlands würden 115 Basispunkte über dem deutschen Pendant rentieren. ...

