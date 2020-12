Zürich (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass High-Yield-Anleihen im Jahr 2021 positive Erträge generieren werden, so Kyle Kloc, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich.Angesichts der Kombination aus anhaltend tiefen Zinsen, bereits engeren Spreads nahe ihrer historischen Durchschnittsniveaus und Sorgen um Kapitalstrukturen bestimmter Marktsegmente (vor allem Energie, Einzelhandel und Freizeit) im Anschluss an die Pandemie kämen die Experten von Fisch Asset Management zur Überzeugung, dass die Gesamtrenditen von Hochzinsanleihen 2021 im unteren einstelligen Bereich liegen würden. Gleichzeitig würden die Experten erwarten, dass sich die Volatilität dank weiterer fiskal- und geldpolitischer Anreize in Grenzen halte, solange es keinen schweren Rückschlag bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gebe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...