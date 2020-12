MEGA FUSION im CANNABIS-SEKTOR: Aphria und Tilray zünden die nächste Rally-Bewegung im Cannabis-Sektor! Tilray explodierte um +25%!

Anzeige / Werbung Das Fondsmanagement des GF Global Cannabis Opportunity Fund begrüßt diese Mega-Fusion zwischen Tilray und Aphria. Die angekündigte Fusion von Tilray und Aphria wird von den Marktteilnehmern sehr positiv aufgenommen! Nach der Bekanntgabe konnte die Aktie von Tilray bereits vorbörslich um mehr als 25% zulegen. Mit dem Zusammenschluss entsteht das weltweit umsatzstärkste Cannabis-Unternehmen. In der aktuellen Firmenpräsentation gibt Tilray (Link hier) den pro-forma (Einzelhandels)-Marktanteil beider Gesellschaften in Kanada mit 17,3% an. Sollte die Fusion seitens der Aktionäre durchgehen, dürften die geschätzten Gesamtjahresumsätze bei 874 Mio. CAD liegen. Auch das Heben von Synergieeffekten durch gezielte Kosteneinsparungen sehen wir sehr positiv. Quelle: Tilray Das charttechnische Bild hat sich bei ausgewählten Unternehmen aus dem Sektor deutlich aufgehellt - Firmen wie Tilray oder auch Aphria konnten bereits in wenigen Monaten um mehrere Hundert Prozent zulegen! Quelle: Stockcharts.com Quelle: Stockcharts.com Das Fondsmanagement des GF Global Cannabis Opportunity Funds sieht nach der massiven und langen Korrektur weiterhin jede Menge Nachholbedarf in ausgewählten Cannabisaktien! Die im Beitrag angesprochenen Unternehmen Tilray und Aphria befinden sich derzeit beide im Anlagevermögen des GF Global Cannabis Opportunity Fund. Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements - lesen Sie gerne weitere Informationen und klicken sie dafür hier. Hintergrundinformationen zum Fonds: Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar! Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements und lesen Sie gerne weitere Informationen zum Fonds hier. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG. Kurzprofil des Fonds: Name GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN LI0507461338 WKN A2P2FA Ticker Bloomberg CANABIS LE Ticker Deutschland Ausgabeaufschlag Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch smartbroker.de ) Erfolgsverwendung Thesaurierend Managementvergütung 1,30% p.a. Performance-Fee 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle Lichtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Interessenskonflikt: Die im Beitrag angesprochenen Unternehmen Tilray und Aphria befinden sich derzeit beide im Anlagevermögen des GF Global Cannabis Opportunity Fund. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können.

