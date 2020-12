Die Aussicht auf millionenschwere Meilensteinzahlungen hat am Donnerstag den Kurs von Evotec auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahre klettern lassen. Die Papiere des Wirkstoffentwicklers kletterten am Vormittag in der Spitze um vier Prozent auf 27,79 Euro. Sie lassen damit das Hoch vom Juli 2019 hinter sich und erreichen den höchsten Stand seit Anfang 2001.Das Unternehmen hat nach eigener Aussage Meilensteine in einer Proteomik-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb (BMS) erreicht. Evotec und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...