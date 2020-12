Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr gestiegen. Mit der Pandemie waren die Ölpreise drastisch abgestürzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Vormittag 51,68 US-Dollar. Das waren 1,17 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...