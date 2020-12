FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 145 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 775 (766) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BOFA RESUMES ROTORK WITH 'BUY' - TARGET 350 PENCE - BOFA RESUMES SMITHS GROUP WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 1200 PENCE - BOFA RESUMES WEIR GROUP WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 1500 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 390 (360) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP TO 'OUTPERFORM' (N) - TARGET 150 (130) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SCHRODERS TO 'NEUTRAL' (UP) - TARGET 3100 (2690) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2340 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 250 (240) PENCE - 'UP' - CREDIT SUISSE RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 490 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES SCAPA GROUP PRICE TARGET TO 210 (150) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9430 (9770) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5000 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'UNDERPERFORM'



