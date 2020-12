Dürr stärkt sein Geschäft in der Automatisierung mit einem Zukauf.Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er 75 Prozent der Anteile an der Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH. Einen Kaufpreis nannte Dürr nicht.Teamtechnik, ein Automatisierungsspezialist vor allem in den Bereichen Elektromobilität und Medizintechnik, erzielte 2019 einen Umsatz von rund 155 Millionen Euro. Dürr will den Umsatz des Zukaufs bis 2024 auf 200 Millionen Euro steigern. Zudem wird eine EBIT-Marge ...

