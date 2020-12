Dieser Aktienverlauf verheißt absolut nichts Gutes! Haben die Anleger nun genug gesehen? Nachdem man eigentlich einen stetigen Aufwärtstrend erwartet hatte, stagniert die Aktie seit einigen Tagen mehr oder minder. Wie lange machen die Anleger das noch mit? Die Anlegerstimmung steigt nicht so sonderlich weit in die Höhe und es bahnen sich die ersten großen Verluste an.

Download-Tipp: Lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, welche Aktien 2021 die größten Gewinne versprechen. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk können Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...