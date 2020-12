München (ots) - Lust auf Eishockey und mehr bei MagentaSport! Die PENNY DEL startet ab 19 Uhr LIVE mit dem Klassiker Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG als Free TV-Angebot. MagentaSport zeigt täglich DEL live und hat die Berichterstattung um bildstarke, spannende Formate erweitert. Heute Abend feiert die Dokumentation "DNA Eisbären Berlin" Premiere. Unterhaltsame Gespräche von Patrick Ehelechner mit Stars laufen in der komplett überarbeiteten Interview-Reihe "Kühlbox - Home Office Edition". Kühlbox-Gast Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) wünscht der PENNY DEL eine "erfolgreiche Saison" und will "so viele DEL-Spiele wie möglich" bei MagentaSport verfolgen.Wöchentlich donnerstags diskutieren Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann im Podcast "Die Eishockey Show". Zudem startet am Sonntag die sechsteilige Reportage-Reihe "Unter Haien". Eishockey komplett bei MagentaSport.Dokumentation "DNA Eisbären Berlin"Sehr dicht, vielschichtig und authentisch - so lässt sich eine außergewöhnliche Dokumentation umschreiben, die heute im Anschluss an das Live-Spiel Kölner Haie gegen DEG Premiere bei MagentaSport begeht. In 60 Minuten gibt Realisator und Regisseur Alexander Dechant tiefe Einblicke in einen populären Eishockey-Club, die so noch nicht zu sehen waren. Einblicke in einen Kult-Verein mit ostdeutscher Historie und einer einzigartigen Fan-Kultur. Aufgekauft von einem US-Investor, der den Erfolg suchte: große Duelle, erster Titel, siebenfacher Meister, der Zeitenwandel durch den Umzug vom geliebten "Welli" in eine Arena. Ein Klub mit starken Persönlichkeiten im Team und Stuff. Das Bild vom "arroganten" Eisbär wird in Berlin so verstanden: "Das hat nix mit Arroganz zu tun - wir wissen, dass wir's können!"Die Dreharbeiten begannen Mitte Februar 2020, dauerten bis zum Lockdown im März. Dabei entstand eine starke Themenvielfalt und ein Abbild der Klub-DNA. Dichte Eindrücke aus der dampfenden Kabine mit dem verkabelten Trainer Serge Aubin - sauer, lobend - bei Team- oder Einzelbesprechungen nach Siegen, nach Niederlagen. Wer schon immer mal in eine Kabine zu den Profis wollte - hier ist der Zugang. Eisbär-Ikonen wie John Peter Lee, Sven Felski und André Rankel sind dabei, Fans wie Andreas Verchow vom Fan-Klub Eisbärliner. Rundum: Mehr Klubseele geht nicht. Die Dokumentation "DNA Eisbären Berlin" ist dennoch mehr als ein Film über diesen Verein. Schon deshalb, weil die Eisbären mehr als ein Eishockey-Klub sind. Auf der Plattform www.magentasport.de ist die Dokumentation als VOD ab 19.30 Uhr zu sehen.Die "Kühlbox - Home Office Edition" mit Patrick Ehelechner, Pocher und DraisaitlDie 20 unterhaltsamen Folgen mit allen Top-Spielern der PENNY DEL werden in die Live-Spiele integriert. Mit den Kapitänen Moritz Müller (KEC) und Alexander Barta (DEG) zum Auftakt, mit Haie-Fan Oliver Pocher und Deutschlands Ausnahmespieler, Leon Draisaitl. Patrick Ehelechner, ehemaliger DEL-Torhüter und nun MagentaSport-Reporter, spricht mit seinen zugeschalteten Gästen über Privates, sportliche Ambitionen, Karriere und müssen seine Quiz-Fragen überstehen. Eine bunte, in der Regel dreiminütige Reihe, die über alle MagentaSport-Plattformen abgerufen werden kann.Der erste Spieltag der PENNY DEL live bei MagentaSportDonnerstag, 17.12.2020Ab 19.00 Uhr als Free TV-Angebot: Kölner Haie - Düsseldorfer EGFreitag, 18.12.2020Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Fischtown Pinguins BremerhavenSamstag, 19.12.2020Ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - Nürnberg Ice TigersSonntag, 20.12.2020Ab 14.45 Uhr: EHC Red Bull München - Augsburger PantherAb 16.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Schwenninger Wild WingsAb 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Krefeld PinguinePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 68 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4793758