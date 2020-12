Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Spreadeinengungstrends bei gedeckten Papieren und SSAs waren in den letzten Tagen zum Erliegen gekommen, auch jahreszeitlich bedingt, so die Analysten der Helaba.Brexit-Sorgen und neuerliche Lockdowns nicht nur in Deutschland hätten zudem die Perspektiven getrübt. Allerdings hätten die Finanzmärkte freundlich auf die überraschend positiven PMIs in Europa reagiert und so seien weiterhin niedrige Spreads zu verzeichnen. ...

