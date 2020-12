Stadthagen (ots) - Die deutsche Lada holt den 4x4 immer noch ins Land, konzentriert sich aber auf den Vertrieb chinesischer AutosWas tun, wenn der Hersteller nach mehreren Jahrzehnten plötzlich den Export nach Europa einstellt? Zum einen holt die Lada Automobile GmbH den Markenbestseller 4x4 nun als Reimport weiterhin ins Land, zum anderen stellt man sich in Buxtehude als Importeur für neue Marken auf. Nach dem zweisitzigen Elektro-Microcar D2S von Zhidou, das es jetzt auch in einer 105-km/h-Version gibt, folgt nun ein elektrisches B-Segment-SUV. Der JAC e-S2 kommt ebenfalls aus China und soll - nach Abzug aller Förderungen - vollwertige Elektromobiliät für 23.420 Euro bieten.Der JAC (Jianghuai Automotive Group Corp.) ist seit fünf Jahren in China auf dem Markt, die Elektroversion seit etwas über drei Jahren. Das 4,14 Meter lange E-Auto erinnert in der Seitenansicht entfernt an den Hyundai ix35, während die Frontmitte ein wenig dem Kona Elektro der selben Marke ähnelt. Das Design wirkt unterm Strich für diese Klasse unauffällig, aber zeitgemäß. Der JAC e-S2 wird von einem 116 PS (85 kW) Motor angetrieben, der mit 270 Newtonmetern Drehmoment aufwartet. Die Kapazität der Lithium-Batterie beträgt 40 kWh. Als Reichweite nach WLTP werden 275 Kilometer angegeben. Das sollte für eine Woche "Elterntaxi" und Einkauf im Supermarkt reichen, meint unser Autor auf www.auto-medienportal.net (http://www.auto-medienportal.net).Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle, die sich per Mail beinewsroom@auto-medienportal.net. anmelden.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103819/4793795