"Etwas Licht, zu viel Schatten" - so urteilt der Bundesverband Solarwirtschaft. Das Anheben der Schwelle für die Befreiung von der EEG-Umlage findet allgemein Zustimmung, ebenso die Regelung für Post-EEG-Anlagen. Alles in allem sei die Novelle aber eine verpasste Chance, so der Naturschutzbund Nabu.Die nun vom Bundestag verabschiedete EEG-Novelle stößt auf viel Kritik bei den Erneuerbare-Verbänden und Klimaschützern. So spricht der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) von einer verpassten Chance für den Klimaschutz. Vor allem kritisiert der Verband das vorgesehene Ausbautempo bei der Photovoltaik. ...

