Unterföhring (ots) - 17. Dezember 2020. Größer, weiter, schneller: Für die vierte Staffel "CATCH!" (Grimme-Preis 2019) sind Luke Mockridge Deutschland und Europa nicht genug. Erstmals fordert der Entertainer die Welt heraus. Wer ist der beste Fänger auf dem Planeten?Doch der Reihe nach: Am 8. Januar um 20:15 Uhr will Luke Mockridge in SAT.1 herausfinden, ob sein Team und er bei "CATCH! Die deutsche Meisterschaft im Fangen 2021" zu kriegen sind. Gegen den Erfinder der Show kämpfen die Teams von Jasmin Wagner, David Odonkor und Sebastian Ströbel.Schon eine Woche später lässt er die Landesgrenzen hinter sich: In der "CATCH! Europameisterschaft im Fangen" treten seine Fänger und er gegen die Teams von Luca Hänni (Schweiz), Nikeata Thompson (England) und Alexander Kumptner (Österreich) an.Am 29. Januar will Luke Mockridge schließlich Kontinente erobern: In "CATCH! Kampf der Kontinente" kämpfen die Teams von Hans Sarpei (Afrika), Minh-Khai Phan-Thi (Asien) und Evil Jared (Amerika) gegen Lukes Team (Europa) um den Titel des besten Fängers. Wer hat genug Kraft, Ausdauer und vor allem Geschwindigkeit, um gegen drei Kontinente zu gewinnen?SAT.1 zeigt die Event-Sport-Show wie gewohnt mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce.Die vierte Staffel "CATCH!" wird ohne Publikum produziert. Ein Vorteil für die TV-Zuschauer: Dadurch werden die Parcours-Aufbauten größer und die Fang-Strecken spektakulärer als je zuvor."CATCH!" wird produziert von LuckyPics in Zusammenarbeit mit Brainpool. LuckyPics ist ein Joint Venture zwischen Luke Mockridge und Brainpool TV GmbH. Luke Mockridge ist somit Co-Produzent der "CATCH!"-Shows."CATCH! Die deutsche Meisterschaft im Fangen 2021" am Freitag, 8. Januar 2021, in SAT.1."CATCH! Europameisterschaft im Fangen" am Freitag, 15. Januar, in SAT.1."CATCH! Kampf der Kontinente" am Freitag, 29. Januar, in SAT.1.Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.oneKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4793846