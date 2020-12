Mainz (ots) - Im Dezember 2020 präsentiert das ZDF drei Spielfilm-Highlights mit Star-Besetzung. Los geht es am 21. Dezember 2020, 22.15 Uhr, im ZDF-Montagskino mit der Verfilmung des berühmten Agatha Christie-Krimis "Mord im Orient-Express". Ein Luxuszug fährt 1934 von Istanbul Richtung Zentraleuropa. An Bord: Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) und eine Schar erlesener Gäste. Eines Morgens liegt Kunsthändler Ratchett tot in seinem Wagen - ermordet. Der Täter muss sich noch im Zug befinden. Als der Orient-Express in einem Schneesturm stecken bleibt, hat Hercule Poirot Zeit, unter seinen Mitreisenden zu ermitteln. An der Seite von Hauptdarsteller Kenneth Branagh, der auch Regie führte, sind die Hollywood-Stars Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Willem Dafoe und Judi Dench zu sehen.Am Dienstag, 22. Dezember 2020, 23.00 Uhr, zeigt das ZDF mit der Free-TV-Premiere "Das krumme Haus" von Gilles Paquet-Brenner eine weitere Verfilmung eines Agatha-Christie-Romans. Der alte schwerreiche Aristide Leonides wird ermordet aufgefunden. Seine Enkelin Sophia (Stefanie Martini) fürchtet, der Mörder könne sich noch auf dem feudalen Anwesen befinden, das die Familie bewohnt. Sie bittet einen Freund, Detektiv Charles Hayward (Max Irons), um Hilfe. Der trifft bei seinen Ermittlungen zunächst auf Lady Edith de Haviland (Glenn Close). Die Begegnung ist der Auftakt zu einem Reigen, bei dem Charles nach und nach die Bekanntschaft aller Mitglieder der exzentrischen Leonides-Sippschaft macht.In dem Abenteuerdrama "Everest" geht es im ZDF-Montagskino am 28. Dezember 2020, 23.30 Uhr, auf "das Dach der Welt". Bergführer Rob Hall (Jason Clarke) ermöglicht mutigen Amateuren Mount Everest-Besteigungen. 1996 startet Hall gemeinsam mit einem Team von Einheimischen und seinen Kunden eine Expedition auf den höchsten Berg der Welt. Was harmlos beginnt, entwickelt sich zu einem knallharten Überlebenskampf: Ein Sturm zieht auf, und schon bald befinden sich die Bergsteiger in Lebensgefahr. Unter der Regie von Baltasar Kormákur spielen neben Jason Clarke Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Sam Worthington und Josh Brolin.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mordimorientexpress https://presseportal.zdf.de/presse/daskrummehaus https://presseportal.zdf.de/presse/everesthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4793841