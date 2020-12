Der erst kürzlich von der Insolvenz gerettete deutsche E-Autobauer Ego will Anfang 2021 wieder mit der Produktion seines vollelektrischen Kleinwagens starten. Außerdem ist ein zweiter Standort in Griechenland geplant. Durch den Einstieg des niederländischen Investors ND Group konnte das Aachener Mobilitätsstartup Ego im September 2020 vor der Insolvenz gerettet werden. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, Anfang 2021 wieder mit der Produktion des elektrischen Kleinwagens Ego Life zu beginnen. Das viersitzige E-Auto soll im Stammwerk in Aachen gefertigt werden. Galerie: Das E-Autochen Ego Life ...

