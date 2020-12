DJ EWE und DLR testen Speicherung von Wasserstoff im Salzgestein

BERLIN (Dow Jones)--Der Oldenburger Energiekonzern EWE will erstmals reinen Wasserstoff unter der Erde speichern. Im brandenburgischen Rüdersdorf bei Berlin baut das Unternehmen zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) dazu in rund 1.000 Metern Tiefe einen Kavernenspeicher im Salzgestein. Damit nehme EWE "eine Vorreiterrolle in Europa" ein, sagte Konzernchef Stefan Dohler. Der Bau soll Anfang 2021 beginnen und voraussichtlich 18 Monate dauern.

Das Investitionsvolumen des Projektes mit dem Namen HyCAVmobil beläuft sich auf rund 10 Millionen Euro - 4 Millionen davon sind EWE-eigene Mittel. Die restliche Summe erhalten die beiden Partner im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie des Bundesverkehrsministeriums.

"Wir erhoffen uns in der zweiten Jahreshälfte 2022 insbesondere Erkenntnisse darüber, welchen Reinheitsgrad der Wasserstoff nach dem Ausspeichern aus der Kaverne hat", erklärte EWE-Chef Dohler. "Dieses Kriterium ist besonders wichtig für die Wasserstoffanwendung im Mobilitätssektor." Das DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme in Oldenburg soll dazu unter anderem die Qualität des Wasserstoffs während des Speicherns und nach der Entnahme aus der Kaverne prüfen.

Die Forschungskaverne selbst hat mit 500 Kubikmetern etwa das Volumen eines Einfamilienhauses. Der Hohlraum entsteht durch Ausspülen des Salzgesteins mit Frischwasser. Die Erkenntnisse aus dem Projekt sind nach Unternehmensangaben problemlos auf Kavernen mit dem 1.000-fachen Volumen übertragbar. EWE nimmt dazu sogar Kavernen mit 500.000 Kubikmetern in den Blick, eine Raumgröße, in der der Eiffelturms Platz fände.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 06:33 ET (11:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.