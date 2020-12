Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der Primärmarkt zuletzt vollständig zum Erliegen kam, schicken sich die Spreads an, sich weiter einzuengen, so die Analysten der Helaba.Aktuell dominiere der Optimismus. Über das Jahr betrachtet, sei dies aber keineswegs immer der Fall gewesen. Bezogen auf den Bankenindex des STOXX 600 liege die 200-Tage-Vola bei Werten über 52, während der 5-Tagewert bei rund 26 zu finden sei. Auf Sicht von 30 Tagen sei der Index über 30 Prozent geklettert, während auf Jahressicht ein Minus in Höhe von rund 20 Prozent (Stand 16.12.) verzeichnet werde. Insgesamt würden die unterschiedlichen Entwicklungen im Verlauf des Jahres zeigen, dass das Sentiment schnell kippen könne. Ob dies auch zu Beginn des neuen Jahres der Fall sei, bleibe abzuwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...