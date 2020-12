Berlin (www.fondscheck.de) - Der offene Immobilienpublikumsfonds Swiss Life Living + Working (ISIN DE000A2ATC31/ WKN A2ATC3) lässt eine gute risiko-adjustierte Rendite erwarten, so die Experten von Scope Analysis.Investoren könnten über den AIF in den europäischen Gewerbe- und Wohnimmobilienmarkt investieren. Anleger würden in einen offenen Immobilienpublikums-AIF investieren, der gemäß seinen Anlagebedingungen in den EWR-Staaten und der Schweiz investieren dürfe. Darüber hinaus diversifiziere der Fonds über klassische Gewerbeimmobilien hinaus auch in den Wohn- und den Gesundheitssektor. Zusätzlich könnten bis zu 20% des Wertes des Fonds in Projektentwicklungen investiert werden. ...

