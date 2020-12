Weiterstadt (ots) -- Renommierte Expertenjury aus 31 Ländern verleiht begehrten Award- Herausragend: Der neue SEAT Leon ist effizient und besonders sicher- SEAT nach 2017 bereits zum zweiten Mal Preisträger Mit der Auszeichnung "Best Buy Car of Europe 2021" beim Wettbewerb "AUTOBEST 2021" räumt der neue SEAT Leon eine der renommiertesten Auszeichnungen Europas ab. Die AUTOBEST-Fachjury setzt sich aus 31 namhaften Motorjournalisten aus ebenso vielen europäischen Ländern zusammen.Der SEAT Leon ist damit nach dem SEAT Ateca im Jahr 2017 das zweite Modell des spanischen Herstellers, dem diese Ehre zuteilwird. Die Auszeichnung honoriert insbesondere Bestrebungen, außergewöhnliche Fahrzeuge zu entwickeln, die auf dem Markt aus der breiten Masse hervorstechen."Wir sind stolz darauf, dass der neue SEAT Leon von der AUTOBEST-Jury ausgewählt wurde. Es ist die größtmögliche Anerkennung für das Team, das an der Entwicklung der bis heute besten Generation des SEAT Leon beteiligt war. Die Auszeichnung bestärkt uns darin, zuversichtlich nach vorne zu blicken. Generation für Generation hat der SEAT Leon bewiesen, dass er in seinem Segment eine wichtige Rolle spielt, und dieser Preis bestätigt das noch einmal", sagt Wayne Griffiths, Vorstandsvorsitzender der SEAT S.A. "Mit seinem beeindruckenden Design und seiner topmodernen technischen Ausstattung hat das Fahrzeug eine neue Ära in seinem Segment eingeläutet."AUTOBEST Award: eine feste internationale GrößeDer AUTOBEST Award gehört zu den renommiertesten Automobilpreisen in Europa und ist seit seiner Einführung im Jahr 2001 durchgehend verliehen worden. Die 31 Journalisten, die die Jury bilden, hatten während des Finales, das Anfang November in Österreich stattfand, die Möglichkeit, die verschiedenen Antriebsstränge des SEAT Leon zu testen - einschließlich der Plug-in-Hybrid-Version.Wegweisend im Kompaktsegment: effizient, sicher, voll vernetztVom SEAT Leon hat der spanische Fahrzeughersteller über alle Generationen bislang mehr als 2,3 Millionen Exemplare verkauft. Seit 2014 ist das Kompaktfahrzeug auf seinem Heimatmarkt das meistverkaufte Modell überhaupt. In seine Entwicklung hat SEAT insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro investiert.Entworfen und entwickelt in Barcelona, ist der neue SEAT Leon nicht nur eine tragende Säule in der Fahrzeugpalette der spanischen Automarke, sondern auch herausragend im Kompaktsegment. Denn die neueste Generation des SEAT Leon kommt mit einem Höchstmaß an Konnektivität und den bisher effizientesten Antrieben, wie dem neuen e-HYBRID mit Plug-in-Hybrid-Technologie (Kraftstoffverbrauch Benzin kombiniert: 1,3 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 12,3 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 29 g/km; CO2-Effizienzklasse: A+)*, die gleichzeitig für noch mehr Dynamik sorgen.Zudem erreicht der neue SEAT Leon auch dank einer Reihe modernster Fahrerassistenzsysteme ein bisher nie dagewesenes Niveau an Sicherheit. Das bestätigt auch der jüngste Euro-NCAP-Crashtest, der trotz in diesem Jahr noch strengerer Testverfahren dem neuen SEAT Leon mit einer Fünf-Sterne-Wertung Bestnoten erteilt.Pressekontakt:SEAT PressekontaktMelanie StöcklLeiterin KommunikationT/ +49 61 50 1855 450melanie.stoeckl@seat.deSabine StrombergerSprecherin Produkt, Events und LifestyleT/ +49 61 50 1855 454sabine.stromberger@seat.deOriginal-Content von: SEAT Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70019/4793937