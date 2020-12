DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.719,75 +0,50% +15,04% Euro-Stoxx-50 3.563,36 +0,57% -4,85% Stoxx-50 3.117,09 +0,51% -8,40% DAX 13.667,52 +0,75% +3,16% FTSE 6.575,93 +0,08% -12,88% CAC 5.568,69 +0,38% -6,85% Nikkei-225 26.806,67 +0,18% +13,32% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,77 0,22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,97 47,82 +0,3% 0,15 -14,4% Brent/ICE 51,21 51,08 +0,3% 0,13 -15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.878,33 1.865,30 +0,7% +13,03 +23,8% Silber (Spot) 25,74 25,38 +1,4% +0,36 +44,2% Platin (Spot) 1.056,65 1.037,00 +1,9% +19,65 +9,5% Kupfer-Future 3,58 3,55 +0,6% +0,02 +26,6%

Für die Ölpreise geht es weiter nach oben. Händler verweisen zur Begründung auf die neuesten gesunkenen Öl-Vorratsdaten sowie Stimulus- und Impfstoffhoffnungen, die für eine anziehende Nachfrage sorgen dürften. Dazu komme der anhaltend schwache Dollar, der vor allem am Mittwoch für weitere Aufschläge gesorgt habe, heißt es von der ING. Die Preise für Brent und WTI liegen auf Wochensicht jeweils gut drei Prozent im Plus.

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am Donnerstag dürften die Hoffnungen auf ein US-Konjunkturpaket für Gewinne an der Wall Street sorgen. Bereits am Vortag hieß es dazu aus informierten Kreisen, dass sich die führenden Politiker einer Vereinbarung angenähert haben. Das Hilfspaket soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abmildern. Außerdem hatte die US-Notenbank am Vorabend signalisiert, dass sie noch längere Zeit an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festhalten wolle. "Das Stimuluspaket ist der Schlüssel", sagt Mary Nicola, Portfolio-Managerin bei PineBridge Investments. "Dies wird der Erholung ein wenig mehr Auftrieb geben." Edward Park, Chief Investment Officer bei Brooks Macdonald, gibt allerdings zu bedenken: "Wir nähern uns offensichtlich dem Zeitraum, in dem es ziemlich schwierig wird, einen Deal noch über die Ziellinie zu bringen." Für die Papiere der Google-Mutter Alphabet geht es vorbörslich um 0,8 Prozent nach oben, obwohl der Konzern in den USA juristisch weiter unter Druck gerät. Zehn Bundesstaaten reichten am Mittwoch Klage bei einem Bundesgericht in Texas gegen den Internetgiganten wegen des Vorwurfs illegaler Praktiken bei Werbeanzeigen ein. Google wies die Anschuldigungen als "haltlos" zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

15:00 US/Moderna Inc, externes Expertengremium der FDA entscheidet

über Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes

22:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: k.A. zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: 20,0 zuvor: 26,3 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 808.000 zuvor: 853.000 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +4,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten am Donnerstagmittag weitgehend an den Kursgewinnen fest, auch wenn sie von den Tageshochs etwas zurückkommen. Das Umfeld bleibt günstig. Positiv wird an der Börse gewertet, dass die Notenbanken an Lockerungen festhalten, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Daneben mehren sich die Hinweise, dass es bei den Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London zu einer Einigung kommen wird. Und in den USA stehen die Chancen gut auf ein neues Konjunkturprogramm. Der DAX liegt nur noch knapp unter seinem Rekordhoch von 13.795 Zählern aus dem Februar diesen Jahres. Die Fed hat am Vorabend erwartungsgemäß unter dem Eindruck der anhaltend hohen Infektionszahlen in den USA die lockere Geldpolitik bestätigt. Die Anleihekäufe werden solange durchgeführt, bis substanzielle Fortschritte bei der Zielerreichung verzeichnet werden, was einer zeitlichen Streckung der Aktivitäten gleichkommt. Mit Blick auf die anstehende geldpolitische Entscheidung der Bank of England dürften die Notenbanker nach Einschätzung der Helaba wohl die Brexit-Verhandlungen abwarten, bevor sie zu neuen Entscheidungen kommen. Das Pfund ist derweil gegen den Dollar auf den höchsten Stand seit Mai 2018bgestiegen. Im Handel ist von steigendem Optimismus die Rede, dass sich EU und Großbritannien zügig auf ein Handelsabkommen verständigen werden. Villeroy & Boch (plus 5,9 Prozent) hat erneut die Jahresprognose erhöht. Auch Stemmer Imaging (plus 2,7 Prozent) hatte kurz nach regulärem Handelsschluss am Vortag den Ausblick angehoben. Als starke Vorlage für alle Medienaktien werden optimistische Aussagen von WPP (plus 4,3 Prozent) gewertet. Publicis gewinnen an der Pariser Börse 2,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37h Mi, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,2237 +0,31% 1,2233 1,2188 +9,1% EUR/JPY 126,10 -0,07% 126,25 126,18 +3,4% EUR/CHF 1,0812 +0,14% 1,0806 1,0788 -0,4% EUR/GBP 0,8991 -0,46% 0,9015 0,9032 +6,2% USD/JPY 103,05 -0,38% 103,29 103,53 -5,3% GBP/USD 1,3611 +0,79% 1,3575 1,3493 +2,7% USD/CNH (Offshore) 6,5087 -0,03% 6,5107 6,5095 -6,6% Bitcoin BTC/USD 22.828,00 +6,64% 22.098,50 20.721,94 +216,6%

Der US-Dollar bleibt unter Abgabedruck. Der Dollar-Index fällt um 0,6 Prozent. Der Euro notiert weiter klar über der Marke von 1,22 Dollar. Das Pfund klettert dagegen auf den höchsten Stand seit Mai 2018. Im Handel ist von einem steigenden Optimismus die Rede, dass sich EU und Großbritannien zügig auf ein Handelsabkommen verständigen werden. Zwar begibt sich das britische Parlament ab Donnerstag in die Weihnachtspause. Sollte aber ein Handelsabkommen der parlamentarischen Zustimmung bedürfen, werden die Abgeordneten zurückgerufen. Laut britischer Regierung könne dies bereits in der kommenden Woche passieren. Diese Aussagen nähren den Optimismus am Devisenmarkt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach leicht positiven Vorgaben von der Wall Street ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen ebenfalls überwiegend leicht nach oben gegangen. Auf den mittlerweile erreichten langfristigen Hochs bzw. Rekordhochs war die Grundstimmung weiter positiv, getragen von der Erwartung eines Stimuluspakets in den USA und Unterstützung seitens der US-Notenbank. Letztere hatte am Vorabend signalisiert, dass sie ihre ultraexpansive Politik noch für eine längere Zeit beibehalten wird. Daneben wurde gemeldet, dass die US-Notenbank ihre Abkommen für die Dollar-Liquidität von ausländischen Zentralbanken bis zum 30. September 2021 verlängert hat. Das bisherige Abkommen lief bis zum 31. März 2021. Die Linien ermöglichen die Bereitstellung von Dollar-Liquidität in Höhe von jeweils bis zu 60 Milliarden Dollar für die Zentralbanken Australiens, Brasiliens, Koreas, Mexikos, Singapurs und Schwedens. Mit Blick auf die Corona-Pandemie setzen die Akteure an den Finanzmärkten weiter auf die rasche Verabreichung von Impfstoffen, während zugleich in vielen Regionen der Welt die Todes- und Infiziertenzahlen steigen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Donnerstag erneut zurück. Auffallend ist die Entwicklung bei Anleihen britischer Banken, deren Spreads sich seit Tagen einengen. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass das Risiko niedriger gesehen und die Gefahr eines harten Brexits ausgepreist wird. Während der HSBC-CDS vor einer Woche noch bei 52 notierte, steht er aktuell bei 43. Aber auch die CDS auf Barclays (73 gegen 60) und Natwest (66 gegen 54) tendieren in die gleiche Richtung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Chef Baumann kündigt Abschied für 2024 an

Bayer-Chef Werner Baumann will sich 2024 von der Konzernspitze zurückziehen. Er werde sich nicht über die Dauer seines erst im September verlängerten Vertrags hinaus an das Unternehmen binden, sagte er dem Manager Magazin. Eine weitere Verlängerung seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender sei ausgeschlossen.

Brudermüller gibt bei BASF die Verantwortung für die Forschung ab

BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller wird seine Ressortverantwortung für die konzerninterne Forschung abgeben. Der Aufsichtsrat des Chemiekonzerns entschied am Donnerstag über eine Neuverteilung der Zuständigkeiten im Vorstand und die Nachfolge des langjährigen Vorstandsmitglieds Wayne T. Smith, der zum 31. Mai 2021 aus dem Führungsgremium ausscheidet.

Evotec bekommt Meilensteinzahlungen von Bristol Myers Squibb

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 07:05 ET (12:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.