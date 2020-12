Die Bayer-Aktie war am Mittwoch mit einem satten Kursplus von 4,6 Prozent einer der Top-Werte am deutschen Aktienmarkt. Gelingt jetzt der Sprung über weitere wichtige Widerstandslinien, würde die Aktie ein neues Kaufsignal generieren. Bis zum nächsten Kursziel wären dann satte acht Prozent in relativ kurzer Zeit möglich. Nach der Konsolidierung Mitte November deutet sich jetzt der lang ersehnte Sprung in das Gap an, welches der Kurs Anfang Oktober zwischen 48,52 und 52,85 Euro aufgerissen hatte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...