Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -14,6 Prozent, der DAX bei 2,39 Prozent und der Dow Jones bei 5,66 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2715,80 /2716,00, -0,21%)DAX ( Akt. Indikation: 13673,50 /13673,50, 0,79%) An den europäischen Börsen gabs 2020 161 IPOs, die zusammen 28,3 Mrd.Dollar wert waren (Bloomberg), 2019 waren es noch 26,7 Mrd. Dollar bei 136 Börsengängen. Zwar gab es die meisten Börsengänge in Norwegen. Jedoch entfiel auf London mit 33 Transaktionen im Wert von 11,3 Milliarden Dollar mehr als ein Drittel , ein Fünftel mehr als die schlechten Zahlen aus dem Vorjahr. Deutschland bekam nur 1,3 Milliarden ...

