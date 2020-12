Neuenstein (ots) -- PaketShops gehören zu den Grundversorgern- GLS Germany-Netzwerk ist stabil Nachdem Poststellen vom Gebot der Geschäftsschließung ausgenommen sind, haben rund 90 Prozent der über 6.000 GLS PaketShops während des zweiten Lockdowns geöffnet.GLS PaketShops befinden sich mehrheitlich in Tankstellen, Reinigungen, Lebensmittelgeschäften und sind zudem als Poststellen anzusehen, die vom Gebot der Geschäftsschließung ausgenommen sind, weil sie für die Grundversorgung der Bevölkerung systemrelevant sind. Die geöffneten GLS PaketShops stehen somit gemäß ihren Öffnungszeiten für die Paketabgabe und -annahme zur Verfügung.Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten haben auch in den PaketShops höchste Priorität. So erfolgen Paketabgabe und -annahme kontaktlos - eine Unterschrift ist derzeit also nicht erforderlich. Neben den notwendigen Hygiene-Maßnahmen achten die PaketShop-Betreiber darauf, dass sich nur eine begrenzte Zahl von Kunden im Laden aufhält und ein ausreichender Abstand eingehalten wird."Die Maßnahmen, die wir in die Wege geleitet haben, um die diesjährigen Rekordmengen zu bewältigen, zahlen sich jetzt aus. Denn: Unser starkes Netzwerk ist stabil und wir stellen für unsere Kunden national und international nach wie vor in guten Laufzeiten zu", erläutert Dr. Karl Pfaff, Vorsitzender der Geschäftsführung der GLS Germany." Auch unsere PaketShop-Partner sind ein Teil des gesamten GLS-Netzwerks und tragen wesentlich zur Grundversorgung bei. Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Partnern und unterstützen sie in dieser herausfordernden Zeit."Pakete, die aufgrund von Schließungen nicht zugestellt werden können, gehen zurück an den Versender. Kunden sollten daher unbedingt im Vorfeld mit den Empfängern klären, ob Pakete angenommen werden können.Pressekontakt:Anne Putz, Head of Communication & MarketingGLS GroupE-Mail: presse@gls-germany.comOriginal-Content von: GLS Germany GmbH & Co. OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118262/4794106