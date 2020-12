DJ EU-Umweltminister wollen Klima-Ziel verbindlich machen

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union schreibt das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erstmals gesetzlich fest und will dieses noch in diesem Jahr an die Vereinten Nationen übermitteln. Laut Bundesumweltministerium einigten sich die EU-Minister beim Umweltrat in Brüssel auf eine gemeinsame Position zum Europäischen Klimagesetz, die zugleich das strengere Klimaziel für 2030 enthält. Bis dahin sollen die CO2-Emissionen der EU um mindestens 55 Prozent statt wie bislang 40 Prozent gegenüber 1990 sinken.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nannte die Einigung "ein wichtiges internationales Signal". Die Europäische Union verpflichte sich "unumkehrbar und verbindlich zum Klimaschutz". Für das kommende Jahrzehnt bedeutet das nichts weniger als eine Verdopplung des Tempos beim Klimaschutz. "Auch Deutschland wird beim Klimaschutz mehr beitragen müssen als die bislang beschlossenen 55 Prozent Treibhausgas-Minderung", so Schulze.

Für den Sommer 2021 sollen dann auch die Vorschläge für das EU-Klimagesetz vorliegen, mit denen klar wird, wie die Ziele erreicht werden sollen. Die Maßnahmen sollen dann alle fünf Jahre überprüft werden, erstmals 2023. Die Gespräche sollen unter portugiesischer Ratspräsidentschaft Anfang des kommenden Jahres beendet werden.

