Mit den Meldungen über baldige Corona-Impfungen und den Hoffnungen auf eine Bewältigung der Pandemie setzten auch Fraport-Aktien zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung an. Doch seit Anfang Dezember stockt der Kursaufschwung. Am Donnerstag kommt auch noch eine Verkaufsempfehlung eines Bankhauses hinzu. Was kurzfristig noch zu erwarten ist. Die NordLB hat Fraport heute von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Die zuletzt äußerst positive Aktienentwicklung des Flughafenbetreibers preise die Verfügbarkeit ...

