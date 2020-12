Wien (www.fondscheck.de) - Viele Marktteilnehmer werden es als erneuten Beleg für den unaufhaltsamen Aufstieg des indexbasierten Investierens in den letzten drei Jahrzehnten werten: Ein Aktienfonds der Vanguard Group ist der erste seiner Art, der die Marke von einer Billion US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten überschritten hat, so die Experten von "FONDS professionell". ...

