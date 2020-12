Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zu Beginn des Jahres 2020 war Corona noch nicht absehbar, Prognosen vom Jahresanfang lassen sich am Ende dieses bewegten Jahres aber dennoch auf ihre Trefferquote analysieren.. Marktkenner Chris Zwermann, Zwermann Financial, hatte auch in diesem Jahr Verlaufsannahmen für das ganze Jahr prognostiziert. Im Interview mit Moderatorin Viola Grebe unterzieht er seine Vorhersagen einem Realitäts-Check. Wo er richtig lag und wo nicht, warum dies der Fall war und wo es vielleicht sogar besser gelaufen ist, als prognostiziert, mehr dazu in der vollständigen Sendung. Den Ausblick auf das Jahr 2021 mit den Prognosen von Chris Zwermann gibt es dann Anfang des Jahres 2021.