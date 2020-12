DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 18. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,7% gg Vj 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen September 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Rede von UN-Generalsekretär Guterres, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 90,5 zuvor: 90,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 89,1 zuvor: 90,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 92,7 zuvor: 91,5 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Oktober 10:00 DE/British Chamber of Commerce in Germany und KPMG, PK zu Brexit und Corona: Existenzbedrohende Doppelbelastung für deutsche Unternehmen, Berlin 10:30 DE/Daimler AG, PG (virtuell) mit Vorstandsmitglied Troska 10:30 DE/Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), virtuelle Jahres-PK 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit UN-Generalsekretär Guterres, Berlin 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -186,9 Mrd USD zuvor: -170,5 Mrd USD *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: -15,0 Punkte zuvor: -12,1 Punkte *** 15:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede beim EZB-Kolloquium "A European supervisory system: from vision to reality" 15:00 NL/Centogene NV, ao HV, Amsterdam *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 17:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) vor der virtuellen Veranstaltung des Project Hometown "Indianapolis after the Covid-19 Pandemic" 17:10 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Center for American Progress *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q, Beaverton *** 22:30 US/Federal Reserve Board, Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Banken-Stresstests (Dodd-Frank-Act) *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Ratingüberprüfungen für Zypern (Moody's), Slowenien (Fitch) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Siemens Energy + HERAUSNAHME - Grenke SDAX + NEUAUFNAHME - Elringklinger - Flatexdegiro - Grenke - Hensoldt - Home24 - Verbio - Westwing + HERAUSNAHME - DMG Mori - Dr. Hönle - Leoni - Secunet Security - Tele Columbus - Washtec - Wüstenrot & Württembergische STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Allegro.eu (Polen) - Countryside Properties (Großbritannien) - Nordic Entertainment (Schweden) - Sagax 'B' (Schweden) - Scatec (Norwegen) - Siltronic (Deutschland) - THG Holdings (Großbritannien) - Tui (Großbritannien) + HERAUSNAHME - Cancom (Deutschland) - Centamin (Großbritannien) - H. Lundbeck (Dänemark) - LPP (Polen) - Moneysupermarket.com GB (Großbritannien) - Network International Holdings (Großbritannien) - Signature Aviation (Großbritannien) - TP ICAP (Großbritannien) S&P-500 + NEUAUFNAHME - Tesla ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 08:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.