Stuttgart (ots) - Auf einem sanft bewegten, von Wäldern umrahmten See gleitet ein schickes Boot in den Sonnenaufgang - mit dieser idyllischen Szene auf dem Titel macht die heute erscheinende Ausgabe von ADAC URLAUB Lust auf einen Hausbooturlaub auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Die wildromantische Wasserlandschaft der Müritz als Kapitän des kleinen eigenen Reichs zu bereisen, ist wohl eine der schönsten Möglichkeiten, auch in den Ferien ganz für sich zu bleiben.Die aktuelle Ausgabe begleitet auch die mit dem Jahreswechsel beginnende Vermarktung des Kundenmagazins der ADAC Reisebüros durch die Motor Presse Stuttgart, die bereits seit 2015 die redaktionelle Produktion verantwortet. ADAC Urlaub erscheint sechs Mal im Jahr und hat eine Reichweite von 810.000 Leserinnen und Leser pro Ausgabe (AWA 2020). Das Medienhaus baut damit seine umfangreiche Tourismus-Kompetenz weiter aus und ist mit seinen hoch affinen und facettenreichen Special Interest-Marken einer der wichtigsten Player in diesem Segment.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de (http://www.motorpresse.de)) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/4794270