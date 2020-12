München (www.anleihencheck.de) - Auf der Sitzung am 16. Dezember 2020 hat der Rat der US-Zentralbank (FED) die Zinsen unverändert belassen in einer Bandbreite von 0,0 bis 0,25 Prozentpunkten, so Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel.Das sei im Vorfeld von den Märkten erwartet worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...