DJ Havn Life Sciences gibt Einblicke in Einzelhandelsstrategie und Produktentwicklung

DGAP-Media / 2020-12-17 / 15:40 *Havn Life Sciences gibt Einblicke in Einzelhandelsstrategie und Produktentwicklung* _In seinem aktuellen Unternehmens-Update hat das Biotech-Unternehmen Auszüge seiner Geschäftsstrategie veröffentlicht und den Start der ersten Produktlinie für seine Einzelhandelsgeschäfte angekündigt._ *Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0) *möchte im ersten Quartal 2021 seine erste Produktlinie von Nutrazeutika auf den Markt bringen. Die Produkte dienen vor allem der kortikalen Leistungssteigerung und dem allgemeinen Wohlbefinden bzw. der _Optimierung des Menschen_. Was ein wenig mechanisch klingt, dient aber letztendlich nichts anderem als der Verbesserung der menschlichen Gesundheit. Darauf weist Dr. Ivan Casselman, Chief Psychedelic Officer von Havn Life Sciences, explizit hin: _"Es gibt so viel über diese verschiedenen Pilzarten zu lernen, und wir hoffen, dass wir auf dem neuesten Stand der Nutzung ihrer einzigartigen und leistungsstarken Verbindungen sind, um die menschliche Gesundheit zu verbessern"._ Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an zusätzlichen Formulierungen, einschließlich einzigartiger Formeln und Abgabemethoden, die die Bioverfügbarkeit und den Verbraucherkomfort verbessern können. _"Das Team arbeitet weiterhin eng mit mehreren nationalen Einzelhändlern zusammen, während wir uns auf unseren ersten Start vorbereiten. Die langjährige Erfahrung unseres Teams mit früheren Erfolgen ist sehr wertvoll geworden und wird Havn Life weiterhin einen einzigartigen Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschaffen", _ist sich der Vorstandsvorsitzende Vic Neufeld sicher. *Weiterhin wurde bekannt, dass Havn Life Sciences im ersten Quartal des neuen Jahres eine E-Commerce-Plattform einführen wird. * Zunächst soll diese Plattform ausschließlich den Direktversand nach ganz Kanada ermöglichen. Die Plattform wird auch als E-Learning-Plattform dienen, um die Verbraucher mit der Verwendung alternativer Therapien, einschließlich Pilzen, und den benutzerdefinierten Formulierungen von Havn Life vertraut zu machen. Das Unternehmen wird auch umfassende und aufschlussreiche Schulungsmaterialien bereitstellen und dabei sein Wissenschafts-Team einsetzen, um sicherzustellen, dass die Verbraucher beim Kauf von Havn Life-Produkten die richtigen Entscheidungen treffen. Tim Moore, Chief Executive Officer, betont: "Verbraucher fordern eine Fülle an Informationen, um ihren Komfort durch eine neue Produktkategorie und neue Marken zu erhöhen. Havn Life arbeitet zusammen mit der Kommerzialisierung seiner Produkte aktiv daran. Durch die Bereitstellung von Schulungen, die die tiefe Wissensbasis unseres Wissenschafts-Teams nutzen, werden Bekanntheit, Vertrauen und Markentreue gestärkt, was den Verbrauchern mehr Komfort mit Diensten wie automatischer Bestellung, Abonnement und anderen Strategien bietet. " *Erste Nutrazeutika-Produktlinie angekündigt* Die Einzelhandelsabteilung des Unternehmens, Havn Retail, hat sieben natürliche Gesundheitsprodukte entwickelt, die im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen sollen. Die ersten zugelassenen Produkte wurden zur Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit und kognitiven Gesundheit entwickelt. Das Team wird dabei eine vielschichtige Vertriebsstrategie verwenden: die Online-, Einzelhandels-, Abonnement- und andere Kanäle umfasst, um eine breite Kundenbasis zu erreichen und ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten. Die derzeitigen Bemühungen konzentrieren sich auf eine Markteinführung des Einzelhandels in Kanada, wobei das Unternehmen letztendlich plant, international zu expandieren, zunächst in die USA und dann in andere wichtige Verbrauchermärkte - zum Beispiel auch Europa. *Synapsenfeuerwerk zum Jahresende - positiver News-Flow reißt nicht ab.* Die Akkumulation des positiven News-Flows hat natürlich auch Auswirkungen auf den aktuellen Aktienkurs von Havn Life Sciences. Die Rallye-Laune könnte mit den positiven News der letzten Wochen zusammenhängen: Zunächst erhielt das Biotech-Unternehmen sozusagen den Ritterschlag der noch jungen Branche - das kanadische Gesundheitsministerium, Health Canada, erteilte dem Unternehmen die Zulassung für Formulierungen zu natürlichen Gesundheitsprodukten. Weiterhin kündigte das Unternehmen an eine der ersten präklinischen Studien zu Psilocybin und dem menschlichen Immunsystem durchführen zu können. Dieser Schritt wurde nötig, um bei der FDA einen Antrag für eine klinische Phase-1-Studie am Menschen einreichen zu können. *Hier entsteht ein Nutrazeutika-Player in einem Milliardenmarkt.* Auch der Kapitalmarkt scheint gerade starkes Interesse an dem Biotech-Unternehmen zu haben: So wurde in den letzten Tagen eine *Bought-Deal-Finanzierung* innerhalb kürzester Zeit auf 10 Millionen Dollar verdoppelt. Anfang der Woche hatte das Unternehmen zunächst angekündigt, eine Vereinbarung mit dem Investor Eight Capital geschlossen zu haben, in der der Investor sich verpflichtet hatte, auf Kaufbasis von 4.673.000 Einheiten zu einem Preis von 1,07 Dollar pro Einheit für einen Bruttoerlös von ca. 5 Millionen Dollar ein Aktien-Paket zu kaufen. Später wurde diese Bought-Deal-Finanzierung sogar noch verdoppelt, damit stieg der zu erwartende Bruttoerlös auf über 10 Millionen US-Dollar. Ferner wurde eine Mehrzuteilungsoption mit Eight Capital vereinbart. Im Normalfall wären das folglich weitere ca. 1.500.000 Dollar und der Gesamterlös des Angebots würde auf ca. 11.500.000 Dollar steigen. Das frische Kapital könnte für den Aktienkurs von Havn Life Sciences eine Signalwirkung haben. Denn die Fülle an solch starken Signalen sind auf dem Aktienmarkt zumeist der Startschuss für eine anhaltende Rallye - die bei Havn Life Sciences bis weit ins nächste Jahr reichen könnte. *Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. *Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften.* Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter des BioScience Unternehmens sprechen für sich und bieten Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* *Über Havn Life Sciences* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten Störungen beim Militär zu unterstützen. Mit einem umfangreichen Team von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich innoviert und formuliert Havn Life Sciences eine neue Generation von Medikamenten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 09:40 ET (14:40 GMT)