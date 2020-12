Hamburg (ots) - Das NDR Fernsehen ändert sein Weihnachtsprogramm und sendet am Donnerstag, 24. Dezember, von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst aus der evangelischen Auferstehungskirche in Hamburg-Lohbrügge.NDR Intendant Joachim Knuth: "In diesen Zeiten, in denen die Sehnsucht nach Halt und Nähe besonders groß ist, können Weihnachtsgottesdienste nicht wie gewohnt gefeiert werden. Für alle, die aus Vorsichtsgründen nicht in die Kirche gehen oder keinen Platz mehr bekommen haben, möchte der NDR diese Lücke füllen. Mit dem zusätzlichen Gottesdienst für die ganze Familie bringen wir vertraute Festlichkeit in die norddeutschen Wohnzimmer."NDR Moderator Carlo von Tiedemann liest die Weihnachtsgeschichte. Sängerin Jessy Martens, die mit ihrem Auftritt bei der Trauerfeier für Jan Fedder im Hamburger Michel ein Millionenpublikum rührte, singt "Stille Nacht". Durch den Gottesdienst führen Pastor Jonas Goebel und NDR Redakteur Daniel Kaiser. Der studierte evangelische Theologe ist als ehrenamtlicher Prediger für die Nordkirche tätig. Die musikalische Leitung hat der Kirchenmusiker Lukas Henke. Im Zentrum stehen bekannte Weihnachtslieder zum Mitsingen. Unter anderem ist beim Lied "O du fröhliche" ein virtueller Chor aus Zuschauerinnen und Zuschauern geplant. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes wird der Gottesdienst ohne Gemeinde in der Kirche gefeiert.Der NDR reagiert mit diesem zusätzlichen Angebot darauf, dass viele Kirchengemeinden ihre Präsenzgottesdienste zu Weihnachten wegen der Corona-Pandemie und des strengen Lockdowns abgesagt haben. Der Gottesdienst aus Lohbrügge ist Teil eines vielfältigen ARD-Angebots mit Gottesdienstübertragungen im Fernsehen, im Hörfunk und Online in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirche aus zahlreichen Regionen in ganz Deutschland.Im Programm Das Erste überträgt der NDR am 24. Dezember ab 16.15 Uhr zudem eine Evangelische Christvesper aus der St.-Marien-Kirche in Winsen an der Luhe.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040 / 4156-2312Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4794321