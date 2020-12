Rexarticoli Tecnici benennt sich zum 1. Januar 2021 in Borflex Rex um. Durch diese Namensänderung wird die erfolgreiche Integration der Rex Articoli Tecnici in die Französische Borflex Gruppe noch deutlicher nach aussen präsentiert. Die Borflex Gruppe stärkt dadurch Ihre Position als Referenzakteur in Europa auf dem Kautschukteilemarkt und weltweit auf dem Eisenbahn Markt.

Die Borflex Gruppe ...

