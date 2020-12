Bis Mitte Februar stieg die Visa-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden an und erreichte bei 214,17 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt. Während des Corona-Crashs ging es kurzzeitig auf 133,93 US-Dollar abwärts, bis Ende August konnten die Frühjahreshochs erneut einem Test unterzogen werden. Ein Ausbruch scheiterte beim ersten Versuch, auch Anfang November konnten sich Bullen wieder nicht durchsetzen. Seitdem aber konsolidiert das Papier in einem abwärts gerichteten Trendkanal aus, dieser lässt allerdings auf eine bullische Flagge schließen und könnte bei einem regelkonformen Anstieg darüber ein mittelfristiges Kaufsignal für 2021 aktivieren.

Verlorenes Jahr

Gelingt es das Niveau von grob 213,25 US-Dollar nachhaltig per Tagesschlusskurs zu überwinden, dürften Anschlusskäufe an die Novemberhochs ...

