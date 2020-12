Köln. (ots) - Der Telekommunikationskonzern Vodafone erreicht in Deutschland mit seinem 5G-Netz aktuell rund 16 Millionen Menschen. Das sagte Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Als wir 2019 das erste 5G-Netz in Deutschland gestartet haben, war es unser Ziel bis Ende 2020 zehn Millionen Menschen in Deutschland mit der neuen Mobilfunk-Technik zu erreichen", so Ametsreiter: "Erst vor einem Monat haben wir die Marke auf 15 Millionen erhöht - und schon jetzt wieder übertroffen." Bis Ende 2021 wolle Vodafone mehr als 30 Millionen Menschen mit dem neuen, schnellen Mobilfunkstandard erreichen.



Darüber hinaus sagte der Ametsreiter der Zeitung, während des ersten Lockdowns im März sei das Datenvolumen "über Nacht explodiert": "Mit einem Mal rauschten rund 60 Prozent mehr Daten durch unsere Netze", so der Manager. "Allein im Mobilfunk haben wir in diesem Jahr deutlich mehr als eine Milliarde Gigabyte Daten übertragen." Der erste Lockdown sei ein Stresstest gewesen, den das Unternehmen sonst wohl nie gewagt hätte. Ametsreiters Fazit dieses Tests fällt positiv aus: "In ganz Deutschland haben sich die Netze als krisenresistent erwiesen."



