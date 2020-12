Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag gut behauptet aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX konnte leicht um 0,08 Prozent auf 2.723,92 Punkte zulegen und absolvierte damit bereits seinen 4. Gewinntag in Folge. Vor allem an den vorangegangenen drei Handelssitzungen ging es in Wien klar nach oben. Auch an den europäischen Leitbörsen setzte sich der jüngste Aufwärtstrend überwiegend ...

