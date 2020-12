Sesselrücken beim börsennotierten Sanitärgroßhändler und Autozulieferer Frauenthal: DI Michael Ostermann ist bei der heutigen Aufsichtsratssitzung per 1. Jänner 2021 in den Vorstand bestellt worden und wird zwei Jahre lang für den Bereich Automotive und Investor Relations zuständig sein, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Der Manager sei auch schon 2005 bis 2008 in dem Gremium gewesen. ...

