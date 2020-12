Die wichtigsten Aktienindizes starteten am Donnerstag mit einem deutlichen Plus in den Tag - S&P 500 und Nasdaq Composite erreichten beide neue Allzeithochs - Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 handeln im positiven Bereich - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffneten am Donnerstag deutlich höher, da die Investoren das Bekenntnis der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...