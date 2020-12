DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Rechtssache

München, 17. Dezember 2020 Unabhängiger Gutachter bestätigt: Beteiligung von 1&1 Drillisch an den Kosten für die Spektrumsauktion 2015 zukünftig möglich In einem Schiedsgutachterverfahren zwischen der Telefónica Deutschland und der 1&1 Drillisch bezüglich einer Beteiligung von 1&1 Drillisch an den Kosten für die Frequenznutzungsrechte aus der Spektrumsauktion 2015 hat der unabhängige Gutachter heute seine vorläufige Entscheidung vom 8. Oktober 2020 im Wesentlichen bestätigt. Während eine Kostenbeteiligung für den Zeitraum 2016-2020 zurückgewiesen wurde, spricht das Gutachten Telefónica Deutschland ausdrücklich die Berechtigung zu, für die Folgejahre ab 2021 eine Beteiligung von 1&1 Drillisch an den Kosten für die Spektrumsauktion 2015 auf Basis des Gutachtens jährlich überprüfen zu lassen und im positiven Fall in voller Höhe geltend zu machen. Darüber hinaus hat der Gutachter den zuvor erklärten Vorbehalt in Bezug auf Price Review 1 zu Gunsten von Telefónica Deutschland aufgehoben. Telefónica Deutschland wird die Entscheidung sorgfältig analysieren und behält sich die Ausübung der ihr daraus erwachsenen Rechte vor. Darüber hinaus betrachtet Telefónica Deutschland die von 1&1 Drillisch initiierten und von der heute getroffenen Entscheidung separat zu betrachtenden Price Reviews 2, 5 und 6 sowie die erhobene Schiedsklage gegen die für Telefónica Deutschland positive Entscheidung im Price Review 1 weiterhin für inhaltlich unberechtigt. Weitere Informationen:

