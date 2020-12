MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann anlässlich eines Zukaufs auf "Add" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Volker Bosse begrüßte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Übernahme von 80 Prozent an der drittgrößten spanischen Optikerkette Optica & Audiologia Universitaria. Der Deal erweitere den "Fußabdruck" von Fielmann in Europa und passe gut zur Internationalisierungsstrategie des Unternehmens./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 18:22 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET

DE0005772206