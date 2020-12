DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies fügt Gebietsleiter hinzu, um die Marktabdeckung im pazifischen Nordwesten zu steigern



17.12.2020 / 20:28

Bee Vectoring Technologies fügt Gebietsleiter hinzu, um die Marktabdeckung im pazifischen Nordwesten zu steigern



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (17. Dezember 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Ryan Dragoo als Gebietsleiter eingestellt hat, um das Umsatzwachstum im pazifischen Nordwesten der USA voranzutreiben. Dragoos Verbindungen in der Blaubeererzeugergemeinschaft positionieren ihn gut, um BVTs Vermarktungsbemühungen im pazifischen Nordwesten zu leiten und Blaubeer-, Caneberry- und Erdbeererzeuger bei der Implementierung des BVT-Systems zu helfen. Während BVT ihren beschleunigten Eintritt in den Blaubeermarkt fortsetzt, indem sie in Schlüsselbereiche für die weltweite Produktion expandiert, sind Neueinstellungen wie Dragoo der Schlüssel, um auf BVTs Erfolg aufzubauen. Die Dynamik, die BVT bei den Blaubeererzeugern in Georgia erreicht hat, wo jährlich 92 Millionen Pfund Blaubeeren produziert werden, wird wirksam genutzt, um das Wachstum im pazifischen Nordwesten zu fördern, wo insgesamt 182 Millionen Pfund produziert werden.(1) Dragoo konzentriert sich unmittelbar auf den Erhalt von Zusagen der Blaubeer- und Caneberry (Himbeeren und Brombeeren)-Erzeuger für die kommende Vegetationsperiode. "Die Wachstumsstrategie des Unternehmens auf dem Blaubeermarkt besteht aus drei Hauptaktivitäten: anfängliche Marktdurchdringung, Kundenbindung und -erweiterung durch außergewöhnlichen Kundenservice und wirksame Nutzung der ersten Erfahrungen, um neue Kunden zu gewinnen", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Wir haben gezeigt, dass diese Strategie durch unseren Erfolg in Georgia funktioniert, wo wir eine Verdoppelung unserer Kundenbasis von 10 im Jahr 2020 auf über 20 erhaltene Zusagen für das Jahr 2021 sehen. Ryan wird sich darauf konzentrieren, erste Verträge mit Erzeugern abzuschließen, die herausragende Frühanwender neuer Technologien in ihren Gemeinden sind - Erzeuger, die die wichtigsten Beeinflusser im pazifischen Nordwesten sind. " Dragoo kommt zu BVT mit starken Verbindungen zur Erzeugergemeinschaft im pazifischen Nordwesten und umfassender Erfahrung in der Landwirtschaft in Mexiko, Kanada, Kalifornien, Arizona und Washington. Zuletzt war er General Manager einer 300 Acre großen Farm mit drei Standorten in Zentral-Washington, wo er Programme zur Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen bei Äpfeln, Kirschen und Bio-Blaubeeren leitete, Inspektionen und Überprüfungen zur Lebensmittelsicherheit beaufsichtigte und deren Erfüllung der Bio-Programme gewährleistete. "Ich glaube, dass nachhaltige Landwirtschaft die Zukunft ist", sagt Ryan Dragoo. "Die langfristigen Vorteile für die allgemeine Boden- und Pflanzengesundheit sind für die heutigen Anbaupraktiken von entscheidender Bedeutung. Ohne Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei landwirtschaftlichen Praktiken berücksichtigt man nicht unsere Zukunft. Als ehemaliger Erzeuger bin ich der festen Überzeugung, dass BVTs natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem die Bedenken der Erzeuger grundlegend berücksichtigt. Die Anwendung ist einfach, es schadet der Umwelt nicht, hilft bei der Bekämpfung von Krankheiten im Herzen der Pflanze, wo es am wichtigsten ist - der Blüte - und erhöht den marktfähigen Ertrag durch Früchte mit längerer Haltbarkeit - nur wenige Verfahren können dem gerecht werden, was BVT erzielt. Dies ist eine aufregende Zeit, um dem BVT-Team beizutreten, während diese innovative Technologie kommerzialisiert wird." "Ryans umfassende Erfahrung aus erster Hand bei der Leitung von Krankheitsbekämpfungsprogrammen vor Ort macht ihn zur idealen Person, um mit Erzeugern im pazifischen Nordwesten in Kontakt zu treten", fügte Malik hinzu. "Seine soliden technischen Fähigkeiten und sein kundenfreundlicher Ansatz sind genau das, was wir brauchen, um in der Region Markttraktion zu erlangen." Der Blaubeermarkt in den USA macht ein Drittel der weltweiten Produktion auf 270.000(2) Acre aus. Der pazifische Nordwesten und die südöstlichen Regionen haben zusammen 60.000(3) Acre, die mit Hochstamm-Blaubeeren bebaut werden, was zwei Drittel des 90.000(4) Acre großen US-Marktes ausmacht. Dies ist ein wichtiger Markt für BVT, da im In- und Ausland eine große Nachfrage nach diesen Beeren besteht und es einen großen Exportmarkt nach Asien sowohl für frisch verpackte als auch für gefrorene Beeren gibt. Viele Blaubeererzeuger an der Westküste haben in den Anbau von Himbeeren und Brombeeren expandiert, und es besteht das Potenzial, dass sie das BVT-System auch für diese Kulturen verwenden werden. Innerhalb der USA ist Oregon mit 6.500(5) Acres der größte Produzent von Brombeeren, und Washington ist mit 9.500(6) Acres der größte Produzent von Himbeeren. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Privatplatzierung von 1.111.111 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 0,24 Dollar pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 266.666,64 Dollar (das "Angebot") abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Aktie") und einem übertragbaren Optionsschein (ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber bei Ausübung zum Kauf einer zusätzlichen Aktie über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss zu einem Ausübungspreis von 0,40 CAD pro Aktie. Sollte der 10-tägige volumengewichtete Durchschnittspreis der an der Canadian Securities Exchange gehandelten Aktien vor dem Ablaufdatum der betreffenden Optionsscheine gleich oder größer als ein 100 %-Aufschlag auf den Ausübungspreis des Optionsscheins sein, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Optionsscheine vorziehen ("vorgezogenes Ablaufdatum"), indem die Optionsscheininhaber über die Entscheidung des Unternehmens dies zu tun, informiert werden (die "Beschleunigungsmitteilung"). Das in einer Beschleunigungsmitteilung angegebene vorgezogene Ablaufdatum darf nicht früher als 30 Tage nach dem Datum liegen, an dem das vorgezogene Ablaufdatum den Optionsscheininhabern mitgeteilt wird. Zur Erhöhung der Sicherheit darf die Beschleunigungsmitteilung den Zeichnern nicht vor dem Ausübungsdatum des Optionsscheins zugestellt werden. Das Unternehmen hat außerdem mit bestimmten unabhängigen Parteien Vereinbarungen getroffen, um die ausstehende Verschuldung von 800.000 USD für frühere Beratungen und andere Dienstleistungen, die dem Unternehmen erbracht wurden (die "Schuldenregelung"), durch Ausgabe von 3.000.000 ausgegebenen Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,26667 Dollar pro Aktie zu begleichen. BVT beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zur Finanzierung ihrer laufenden Wachstumsstrategie im Agrarbereich für die weitere Forschung und Entwicklung sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Alle im Rahmen des Angebots und der Schuldenregelung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 18. April 2021 abläuft. (1)Quelle: WorldAtlas, 2020, Top Blueberry States in America

(2)Quelle: FAO, United Nations, 2017 Statistics

(3) (4)(5)(6)Quelle: USDA, 2018 Agricultural Statistics Annual Über Bee Vectoring Technologies International Inc.



BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US- EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter, um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten. Unternehmenskontakt:

Ashish Malik, President & CEO

info@beevt.com Investorenkontakte:

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

17.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

