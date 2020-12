Zürich - Der Weltfußballverband FIFA hat Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum Weltfußballer gekürt. Das teilte der Verband am Donnerstagabend mit.



Der polnische Nationalspieler setzte sich in der letzten Auswahlrunde gegen Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Juventus Turin durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

