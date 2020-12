NEW YORK (dpa-AFX) - Langfristige US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,05 Prozent tiefer bei 137,84 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,93 Prozent. Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed ihre extrem lockere Geldpolitik bestätigt und will sie fortsetzen./edh/mis