Düsseldorf - Trotz Aufhebung der Präsenzpflicht nehmen in NRW über alle Jahrgangsstufen hinweg noch knapp 40 Prozent der Schüler am Unterricht teil. Zum Stichtag 16. Dezember wurden noch 37,6 Prozent In den Klassenzimmern unterrichtet, teilte das NRW-Schulministerium auf Anfrage der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) mit.



In der Vorwoche waren es mit Anwesenheitspflicht 96,3 Prozent. Zum Stichtag 16.12.2020 lag der Anteil der Lehrkräfte, deren Einsatz im Präsenzunterricht nicht durch die Pandemie verhindert wird, bei 93,9 Prozent (Vorwoche: 94,7 Prozent). 1,5 Prozent oder 2.332 Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne, bei 0,4 Prozent oder 662 Lehrkräften wurde eine Corona-Infektion bestätigt. Bei rund 0,26 Prozent oder 5.272 Schülern wurde eine Corona-Infektion bestätigt.



Aufgrund der Umstellung des Schulbetriebs zu Beginn der Woche konnten verlässliche Zahlen zu Schülern in Quarantäne nicht erhoben werden. Auch gibt es keine Angaben zur Präsenz in den Klassen eins bis sieben. Seit Montag müssen Schüler in NRW ab Klasse acht zuhause unterrichtet werden. In Klasse eins bis sieben entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder zu Hause dem Unterricht folgen oder zur Schule gehen.

