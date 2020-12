Cranberry Township, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Die Westinghouse Electric Company und der schwedische Energieversorger Vattenfall haben einen Vertrag zur Segmentierung des Kernreaktors im Kernkraftwerk Ågesta in der Nähe von Stockholm, Schweden, unterzeichnet. Im Rahmen des Vertrags wird Westinghouse die Arbeitsmittel für die Segmentierung planen, entwerfen und herstellen und auch die Abbauarbeiten durchführen. Dies beinhaltet das mechanische Unterwasserschneiden des Reaktorbehälters und seiner internen Komponenten sowie das Verpacken der Teile in Behälter, damit Vattenfall sie vom Standort entfernen kann."Bei Westinghouse steht die Sicherheit in allen Bereichen des Lebenszyklus der Kernenergie an erster Stelle. Dazu gehört auch die sichere und kostengünstige Stilllegung von Anlagen und Reaktoren", erklärte David Durham, Präsident der Plant Solutions Business Unit bei Westinghouse. "Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Vattenfall fortzusetzen, um die Sicherheit des Anlagenpersonals und der umliegenden Gemeinden während der Stilllegung der Anlage zu gewährleisten."Das Kernkraftwerk Ågesta war das erste kommerzielle Kernkraftwerk in Schweden. Es wurde 1964 eröffnet und war 10 Jahre lang in Betrieb, bevor es 1974 eingestellt wurde. Nach der Abschaltung wurde ein eingeschränkter Dienst durchgeführt, um die notwendigen Grundfunktionen zu erhalten. Der Kernbrennstoff und das schwere Wasser wurden direkt nach dem Abschalten aus der Anlage entfernt.Westinghouse verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Stilllegung von Druckwasserreaktoren (DWR), Siedewasserreaktoren (SWR), gasgekühlten Reaktoren (GCR), natriumgekühlten Reaktoren, Forschungsreaktoren und Brennstofffabrikationsanlagen. Weitere Informationen zu den umfassenden, integrierten Dienstleistungen und hochmodernen Lösungen des Unternehmens für Demontagedienste, abgebrannte Brennelemente sowie die Behandlung und Handhabung radioaktiver Abfälle finden Sie unter www.westinghousenuclear.com/d-dWestinghouse Electric Company ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Kernenergie und ein führender Lieferant von Produkten und Technologien für Kernkraftwerke an Hilfsmittel in der ganzen Welt. Westinghouse lieferte 1957 den ersten kommerziellen Druckwasserreaktor der Welt in Shippingport, Pennsylvania, USA. Heute ist die Westinghouse-Technologie die Grundlage für etwa die Hälfte der weltweit betriebenen Kernkraftwerke. Weitere Informationen finden Sie unter www.westinghousenuclear.com.Pressekontakt:Sarah CassellaLeiterin für UnternehmenskommunikationWestinghouse Electric CompanyTelefon: +1 412-374-4744E-Mail: cassels@westinghouse.comOriginal-Content von: Westinghouse Electric Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18063/4794428