COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Weihnachten / Personen

Wir verlieren den Blick für das Wesentliche: die Bekämpfung eines gefährlichen Virus, das unser Leben bedroht. Nicht nur unser Leben ist bedroht, sondern auch das unserer Liebsten. An Weihnachten verbringen wir im Idealfall eine besinnliche Zeit mit den Menschen, die uns am nächsten sind. Gerade die bringen wir aber mit dem gemeinsamen Feiern in Gefahr./al/DP/mis