FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 31. Dezember:

FREITAG, DEN 18. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 DEU: Daimler, Pressegespräch (online) mit Hubertus Troska zu China-Aktivitäten 10:30 DEU: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, Jahres-Pk, Themenschwerpunkte: Schwarzbuch Börse 2020 (Wirecard) sowie Virtuelle HV - Ausnahmeregelung oder Dauerzustand? 15:00 NLD: Centogene, außerordentliche Hauptversammlung 22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

22:30 USA: Fed, Banken-Stresstest, Veröfffentlichung der Ergebnisse der zweiten Runde DEU: Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/20

08:00 DEU: Insolvenzen, 09/20 einschl. Trendindikator November 2020 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 12/20

10:00 POL: Industrieproduktion 11/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/20

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/20

16:00 USA: Frühindikator 11/20

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk zum Thema Brexit und Corona: Existenzbedrohende Doppelbelastung für deutsche Unternehmen mit Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Michael Schmidt, Präsident der British Chamber of Commerce in Germany DEU: UN-Generalsekretär António Guterres zu Besuch in Berlin 09:00 h Rede im Bundestag zur Gründung der Vereinten Nationen vor 75 Jahren 10:15 h Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (Bundeskanzleramt) 11:00 h Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Guterres (Bundeskanzleramt) BEL: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Das Europaparlament will über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien diskutieren. Das finale Abstimmungsergebnis für den Haushalt 2021 soll vorliegen.

MONTAG, DEN 21. DEZEMBER 2020



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:30 NLD: Konsumausgaben 10/20

14:30 USA: CFNA-Index 11/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Jahrespressegespräch des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE) zu "Verkehrspolitische Perspektiven 2021" DIENSTAG, DEN 22. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Baumarkt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/20

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/20 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 01/21

08:00 GBR: BIP Q3/20 (endgültig)

11:00 DEU: Ifo Institut Dresden Online-Pk zur Konjunkturprognose Ostdeutschland und Sachsen Winter 2020 14:30 USA: BIP Q3/20 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



MITTWOCH, DEN 23. DEZEMBER 2020



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 10/20 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/20

09:00 ESP: BIP Q3/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/20

15:00 USA: FHFA-Index 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/20

DONNERSTAG, DEN 24. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/20 (vorläufig) HINWEIS

"Heiligabend"

Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, geschlossen

Verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), Rom (12.30 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Madrid (14.00h MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börse in Russland geöffnet

FREITAG, DEN 25. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/20

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/20

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/20

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/20

HINWEIS

1. Feiertag "Weihnachten"

Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in Russland, Japan und China geöffnet

MONTAG, DEN 28. DEZEMBER 2020



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/20

DIENSTAG, DEN 29. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR:

14:30 USA: Case-Shiller Hauspreisindex 10/20



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) Online-Pk zur wirtschaftlichen Lage und Perspektiven mit BGA-Präsident Anton F. Börner

MITTWOCH, DEN 30. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Börse Stuttgart, Online-Pressegespräch zum Jahresschluss TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/20

HINWEIS

DEU / AUT: Börse verkürzter Handel (bis 14.00 h)



DONNERSTAG, DEN 31. DEZEMBER 2020



TERMINE KONUNKTUR

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 10/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

HINWEIS

"Silvester"

Börsen in Frankfurt, Prag, Tokio, Wien, Moskau und Zürich geschlossen Verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Madrid (14.00 Uhr MEZ), Paris und Amsterdam (14.05 Uhr MEZ) Börse in New York geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) °

