Die Finanzaufsichtsbehörden in Frankreich und in den Niederlanden fordern die Schaffung eines europäischen Regulierungsrahmen für Dienstleister. Damit soll mehr Transparenz geschaffen und Greenwashing verhindert werden.Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren global immer mehr an Bedeutung gewonnen. Diese Bedeutung wurde im Pandemie-Jahr 2020 durch verschiedene Faktoren nochmals gepusht. Auch im Finanz- und Investmentbereich hat sich der Begriff von der Nische zu Mainstream gewandelt. Große und kleine Anleger setzen verstärkt den Fokus auf nachhaltige Geldanlagen. Doch ESG (Environment, Social, Governance) und Nachhaltigkeit sind weitgehend unregulierte Begriffe. In der Tragweite der Bedeutung sei dies auf europäische Ebene nicht mehr angemessen, meinen die französischen und niederländischen Marktregulierungsbehörden. Sie fordern die Schaffung eines europäischen Regulierungsrahmens für die Bereitstellung von Ratings, Daten und außerfinanziellen Dienstleistungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...