Der Versicherer Donegal Group Inc. (ISIN: US2577012014, NASDAQ: DGICA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 16. Februar 2021 (Record date: 2. Februar 2021). Auf das Jahr gerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie weist beim derzeitigen Kursniveau von 14,48 US-Dollar eine aktuelle Dividendenrendite in Höhe von 4,14 Prozent auf ...

