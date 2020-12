Spotify (NYSE: SPOT) gab heute bekannt, dass der Service im ersten Halbjahr 2021 in Südkorea starten wird. Der weltweit beliebteste Abonnementdienst für Audio-Streaming verschafft den koreanischen Zuhörern dann Zugang zu mehr als 60 Millionen Titeln und über 4 Milliarden Playlisten. Damit können koreanische Künstler nicht nur ihre Musikfans im eigenen Land erreichen, sondern auch die 320 Millionen Spotify-Hörer in der ganzen Welt. Der Service verbindet auch die Zuhörer in Korea mit Künstlern und Musik rund um den Globus.

Als einer der wachstumsstärksten Musikmärkte der Welt* und der sechstgrößte Musikmarkt weltweit** ist Südkorea ein wichtiges Element für die Mission von Spotify, einer Million kreativer Künstler die Chance zu geben, mit ihrer Kunst ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dazu erhalten Milliarden Fans Gelegenheit, die Musik zu genießen und sich davon inspirieren zu lassen. Spotify will zur Beschleunigung des Wachstums des gesamten koreanischen Musik-Streaming-Ökosystems beitragen, was Künstlern, Labels, Vertrieben und Fans zugutekommt.

"Wir freuen uns sehr auf unseren bevorstehenden Start in Südkorea, einem Markt, der als Epizentrum für Musik, Kultur und technische Innovation bekannt ist", erklärte Alex Norström, Chief Freemium Business Officer von Spotify. "Spotify ist schon seit vielen Jahren ein Partner der koreanischen Musikszene. Wir sind stolz darauf, an der globalen K-Pop-Story mitgewirkt zu haben. Wir haben diese Musikrichtung auf unserer Plattform ins Rampenlicht gerückt, so dass Fans in der ganzen Welt sie entdecken können von Asien bis zu den USA, Südamerika, Europa und dem Nahen Osten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Partnern vor Ort, um weitere koreanische Künstler zu entdecken und sie mit den Fans in Südkorea und der ganzen Welt in Verbindung zu bringen."

Seit dem Erstauftritt einer K-Pop-Playliste auf Spotify im Jahr 2014 wurden mehr als 180 Milliarden Minuten dieses Genres gestreamt und K-Pop-Tracks zu mehr als 120 Millionen Spotify-Playlisten hinzugefügt. Der Anteil von K-Pop hat sich in den vergangenen sechs Jahren um mehr als 2.000 Prozent gesteigert. Heute umfasst der K-Pop-Genre-Hub bei Spotify eine breite Auswahl an koreanischer Musik, darunter K-Pop, Hip Hop, Indie, OST, R&B und andere mehr. Hinzu kommt "RADAR Korea", eine Playliste mit neuen K-Musikfunden, die zu dem Spotify-Programm für aufstrebende Künstler aus der ganzen Welt gehört. Der Hub befindet sich in mehr als 64 Ländern, darunter Russland, Indien, Brasilien und die VAE.

* Nach Angaben von IFPI (https://www.ifpi.org/ifpi-global-music-report-2019/)

** Nach Angaben von IFPI (https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Global_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf)

Über Spotify Technology S.A.

Mit seinem Start im Jahr 2008 hat Spotify das Musikhören für immer verändert. Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Potenzial der menschlichen Kreativität zu erschließen, indem wir einer Million kreativer Künstler die Chance geben, mit ihrer Kunst ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und Milliarden Fans in die Lage versetzen, diese Kunst zu genießen und sich von ihr inspirieren zu lassen.

Mit mehr als 60 Millionen Titeln und über 4 Milliarden Playlisten sind wir heute der beliebteste Abonnementdienst für Audio-Streaming mit einer Community von über 320 Millionen Nutzern in 92 Märkten.

Auf unseren Webseiten Investors und For the Record und auf anderen sozialen Medien, die in der Reiterkarte "Resources Social Media" der Seite Investors aufgeführt sind, werden wichtige Unternehmensinformationen veröffentlicht. Weitere Informationen, Bildmaterial und Kontaktangaben für unser Presseteam erhalten Sie unter https://newsroom.spotify.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201217006240/de/

Contacts:

Pressekontakt

USA Spotify:

Eileen Moore

press@spotify.com

Korea Spotify:

koreapress@spotify.com